Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:24, 3 августа 2023Мир

Турция предложила продлить зерновую сделку

24TV: президент Турции Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год в случае возвращения в нее России, передает телеканал 24TV в своем Twitter.

По его данным, в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным турецкий политик еще раз обозначил проблемы, с которыми столкнется мир, если соглашение о зерновом коридоре не будет продлено. По его словам, при возобновлении соглашения Анкара предложит срок действия на 12 месяцев.

Как сообщалось ранее, 2 августа между Путиным и Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили украинский конфликт. Главы государств также договорились о визите Путина в Турцию и затронули тему зерновой сделки.

В середине июля Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, в связи с чем ее действие прекращается.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала после обысков министра и его заместителя в российском регионе

    Солдаты ВСУ назвали ситуацию на фронте плачевной

    Оскароносная актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

    Власти подтвердили обстрел ВСУ приграничного российского региона

    Россиянин обокрал попросивших его о помощи супругов

    Совершивший жесткую посадку с лопнувшей шиной шасси самолет попал на видео

    Пережившей госпереворот стране предрекли экономический крах

    Песков отреагировал на возможное расширение БРИКС

    Кремль ответил на подтверждение Киевом причастности к атакам на Крымский мост

    Названы возможные дата и место переговоров по Украине на высшем уровне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости