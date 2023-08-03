Турция предложила продлить зерновую сделку

24TV: президент Турции Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год в случае возвращения в нее России, передает телеканал 24TV в своем Twitter.

По его данным, в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным турецкий политик еще раз обозначил проблемы, с которыми столкнется мир, если соглашение о зерновом коридоре не будет продлено. По его словам, при возобновлении соглашения Анкара предложит срок действия на 12 месяцев.

Как сообщалось ранее, 2 августа между Путиным и Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили украинский конфликт. Главы государств также договорились о визите Путина в Турцию и затронули тему зерновой сделки.

В середине июля Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, в связи с чем ее действие прекращается.