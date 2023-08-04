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20:24, 4 августа 2023Из жизни

Мужчина посетил все страны мира без перелетов и вернулся домой спустя 10 лет

Датчанин объехал весь мир за десять лет без перелетов и вернулся домой

Кадр: Salomon TV / YouTube

Мужчина, утверждающий, что стал первым путешественником, который посетил все страны мира без перелетов, вернулся домой. Об этом пишет Metro.

44-летний датчанин Торбьерн Педерсен по прозвищу Тор путешествовал десять лет и объехал весь земной шар. При этом он ни разу не воспользовался авиасообщением и не возвращался домой. Он передвигался на автобусах, поездах, по воде и пешком. В родной город Орхус Педерсен вернулся на борту грузового корабля.

Путешествие заняло у мужчины 10 лет. Бывший логист и миротворец ООН отправился в путешествие в октябре 2013 года и изначально планировал, что его амбициозный план займет не больше четырех лет. Однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции он на два года застрял в Гонконге.

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Педерсен сообщил журналистам, что испытывает смешанные эмоции от возвращения и чувствует себя немного потерянным. После такого долгого срока вдали от дома ему оказалось трудно привыкнуть к мысли о жизни в одном месте.

Я мечтал о возвращении и хотел поскорее закончить с жизнью на дороге. Сегодня это произошло. Но в то же время меня мучает тревожность при мысли о будущем. Многие вещи пока абсолютно неясны, все как в тумане

Торбьерн Педерсен

Во время путешествия Педерсен поддерживал отношения с любимой девушкой Ле Гьерум. За время его отсутствия она почти тридцать раз летала в разные точки мира на встречи с ним. Пара поженилась во время пандемии, они провели свадебную церемонию онлайн. Женщина рассказала, что восхищается смелостью мужа и с радостью ждет совместной жизни.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, первым человеком, который посетил все страны мира, не используя авиасообщение, стал Грэм Хьюз из Великобритании. Однако, в отличие от Педерсена, во время путешествия он дважды возвращался домой.

Ранее сообщалось о жителе Шотландии, который продал все вещи, бросил дом и отправился в пешее путешествие длиной в 25 тысяч километров, проходящее через всю Великобританию. По дороге он встретил свою любовь.

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    Антонина Черташ
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