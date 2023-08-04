Кремль опубликовал заявление Путина и лидеров Африки по Украине

Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров Африки по Украине

Кремль представил совместное заявление по итогам встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран Африки по мирной инициативе по Украине. Документ опубликован на сайте Кремля.

На встрече, которая состоялась 28 июля присутствовали президент Коморских островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани, президенты ЮАР Сирил Рамафоза, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Сенегала Макки Салл, президент Уганды Йовери Мусевени и глава МИД Замбии Стэнли Какубо.

«Лидеры отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на первой встрече предложениям касательно гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты», — говорится в заявлении.