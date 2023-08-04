Артемий Лебедев расскажет москвичам способ получать деньги без образования

На площадке Московского урбанфорума в Гостином дворе выступит Артемий Лебедев

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином Дворе выступит российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Лебедев проведет лекцию под названием «Возможна ли карьера без образования?», где поделится своими мыслями о преимуществах, которые ценят работодатели. Дизайнер расскажет о способах получать деньги без профильного диплома и расскажет о том, как достичь успеха в профессии.

Лекция пройдет 6 августа в 10 утра в большом зале «Москва». Вход свободный.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.