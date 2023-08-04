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15:08, 4 августа 2023Экономика

Google обвинили в незаконном увольнении сотрудников

Профсоюз работников Alphabet обвинил Google в незаконном увольнении персонала

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Материнская компания Google — Alphabet — уволила сотрудников, которые хотели объединиться в профсоюзы. По мнению членов Alphabet Workers Union, такой шаг интернет-гиганта нарушает трудовое законодательство, и корпорация не имела права сокращать персонал. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно заявлению организации, более 70 процентов сотрудников, которые собирались присоединиться к профсоюзу — 118 писателей, графических дизайнеров и координаторов по запуску проектов, поддерживающих работу Google — в июле получили уведомления об увольнении. Команда будет постепенно сокращаться до ноября, а первый раунд увольнений пришелся на 7 августа.

В Alphabet Workers Union (AWU) принимают как штатных сотрудников, так и подрядчиков, которые работают по контракту. Профосюз занимается проблемами неравенства в оплате труда, борьбой с неэтичными сделками компании и другим. Организация была создана в 2021 году.

«Мы начали работать с Alphabet, потому что хотели создать технологии, которые делают мир лучше.
Однако руководители компании не раз ставили прибыль выше наших проблем. Мы хотим, чтобы Alphabet была компанией, в которой работники имеют право голоса при принятии решений, которые влияют на нас и общество, в котором мы живем», — заявляли в профсоюзе.

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    Мария Грушко
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