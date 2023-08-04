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19:42, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Собчак раскрыла реакцию на насмешки над ее внешностью

Собчак заявила, что любит себя, несмотря на насмешки над внешностью

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что любит себя, несмотря на насмешки окружающих над ее внешностью. Реакцию на подобные негативные комментарии она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Я вот думаю, ведь по сути меня, как это теперь называется, буллили и абьюзили всю мою сознательную жизнь за внешность, за форму черепа и челюсти, за ноги-руки и все остальное», — написала телеведущая. Она подчеркнула, что у нее никогда не возникало желания жаловаться на подобные насмешки и пытаться помириться с критиками.

Собчак также добавила, что любит и принимает себя такой, какая она есть. По словам журналистки, такое отношение очень помогло ей в жизни.

Ранее в августе пользователи сети высмеяли Собчак из-за наряда, в котором она предстала в новом выпуске своего проекта «Осторожно, новости». В частности, комментаторы пошутили над платком на голове телеведущей и заявили, что Собчак напомнила им маляра.

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    Маргарита Щигарева
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