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15:03, 4 августа 2023Путешествия

Российского туриста депортировали с популярного курортного острова Азии

Россиянина депортировали с Бали за злоупотребление туристической визой
СюжетВизы в Европу:

Фото: Nyoman Budhiana / Antara Foto / Reuters

Отдыхавшего на Бали россиянина депортировали с острова за злоупотребление туристической визой. Об этом сообщает Metro TV.

По данным Иммиграционного бюро Денпасара, административного центра популярного курорта Азии, 33-летний мужчина занимался рекламой недвижимости.

Факт незаконной работы туриста установила местная разведывательная служба. Отмечается, что подобная деятельность не соответствует цели визы.

Ранее в июне стало известно, что правительство Индонезии намерено немедленно депортировать непослушных туристов, нарушающих правила пребывания в стране. До этого власти Бали официально ограничили для туристов возможность арендовать транспортные средства, в том числе мопеды.

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    Фариза Бацазова
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