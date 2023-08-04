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04:10, 4 августа 2023Ценности

52-летняя ведущая снялась с крыльями в нижнем белье

Фото: @noholdenback

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась снимками в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость позировала в нижнем белье из атласа белого цвета и длинном кружевном халате. Среди прочего она надела массивные крылья и прозрачные босоножки на высокой шпильке. При этом волосы телезвезда распустила и уложила волнами, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были кольцо и небольшие серьги.

Подписчики оценили внешний вид Холден в комментариях под публикацией. «Шикарна», «Просто вау», «Красотка», «Обожаю тебя», «Самая лучшая», — высказывались многочисленные фанаты.

В мае Аманда Холден появилась на публике в наряде из латекса и попала в объектив папарацци. Знаменитость прошлась по улицам Лондона в облегающем платье длины миди красного цвета бренда William Wilde за 235 фунтов стерлингов (28 тысяч рублей), отказавшись при этом от бюстгальтера.

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    Карина Черных
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