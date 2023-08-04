Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 4 августа 2023Мир

Китай подтвердил участие своего представителя в переговорах в Джидде по Украине

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй поучаствует в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии. Эту информацию на своем сайте подтвердил МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Ли Хуэй отправится в Джидду по приглашению властей Саудовской Аравии. «Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса», — добавили в МИД.

Ранее о возможном участии дипломата в переговорах сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Впервые о встрече, которая готовится в Саудовской Аравии, стало известно 29 июля. Тогда WSJ сообщила, что на переговоры планируется пригласить представителей примерно 30 стран. При этом уточнялось, что в их числе нет России.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Матюхина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

    Опубликованы фото спорткара Porsche российского священника за миллионы рублей

    Мировой океан рекордно нагрелся

    Кадыров заявил о новой награде от Путина

    Зеленский встретился с членом Республиканской партии США

    Число пострадавших при взрыве в Канске возросло

    Берлин затянул отправку Киеву обещанного оружия

    Популярная юмористка высказалась о КВН словами «кто сейчас в него играет»

    Названа способная стать хитом для зимнего отдыха россиян страна

    Китай подтвердил участие своего представителя в переговорах в Джидде по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости