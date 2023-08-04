Китай подтвердил участие своего представителя в переговорах в Джидде по Украине

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй поучаствует в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии. Эту информацию на своем сайте подтвердил МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Ли Хуэй отправится в Джидду по приглашению властей Саудовской Аравии. «Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса», — добавили в МИД.

Ранее о возможном участии дипломата в переговорах сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Впервые о встрече, которая готовится в Саудовской Аравии, стало известно 29 июля. Тогда WSJ сообщила, что на переговоры планируется пригласить представителей примерно 30 стран. При этом уточнялось, что в их числе нет России.