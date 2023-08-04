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11:53, 4 августа 2023Мир

Дания усилила погранконтроль после акций с сожжением Корана

Полиция Дании сообщила об усилении погранконтроля после акций с сожжением Корана

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Дания усилила погранконтроль после акций с сожжением Корана, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию страны.

«На фоне недавних сожжений Корана и развития нынешней картины угроз полиция временно активизирует усилия на внутренних границах Дании... Это означает, среди прочего, что в ближайшее время вы сможете столкнуться с выборочным пограничным контролем в связи с въездом со стороны Швеции», — сказано в заявлении.

Уточняется, что нововведение вступило в силу с 3 августа на основании рекомендаций от полицейской службы разведки Дании. Планируется, что усиление погранконтроля сохранится до 10 августа включительно.

Ранее оппозиция страны выступила против запрета на сожжение Корана во время акций. Отмечается, что жители страны хотят донести правительству, что они против ограничения свободы из-за религии.

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    Анастасия Заикина
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