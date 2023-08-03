Оппозиция в Дании выступила против запрета на сожжение Корана во время акций

Семь оппозиционных партий Дании выступили против запрета на сожжение Корана

Семь оппозиционных партий Дании выразили протест против инициативы правительства, предусматривающей введение запрета в отношении акций с сожжением Корана. Об этом со ссылкой на датское информационное агентство DR сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у оппозиционеров вызвало возмущение объявление о том, что правительство страны рассмотрит вопрос о введении ограничений на проведение акций, оскорбляющих религию, культуру или другие страны, а также ставящих под угрозу безопасность королевства.

Комментируя это заявление, председатель ультраправой датской партии Новые правые Пернилле Вермунд подчеркнула, что оппозиционеры хотят дать понять правительству, что оно одиноко во мнении о том, что жители страны должны ограничить свои свободы «ради некоторых религиозных догм».

О том, что власти Дании решили принять ряд мер с целью предотвратить повторные акции осквернения Корана, стало известно 31 июля.

Это произошло после того, как протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене сожгли Коран. Министерство иностранных дел страны осудило произошедшее, подчеркнув, что поддерживает право граждан на протест, однако он должен быть мирным.