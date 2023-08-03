Оппозиция в Дании выступила против запрета на сожжение Корана во время акций
Семь оппозиционных партий Дании выразили протест против инициативы правительства, предусматривающей введение запрета в отношении акций с сожжением Корана. Об этом со ссылкой на датское информационное агентство DR сообщает РИА Новости.
Отмечается, что у оппозиционеров вызвало возмущение объявление о том, что правительство страны рассмотрит вопрос о введении ограничений на проведение акций, оскорбляющих религию, культуру или другие страны, а также ставящих под угрозу безопасность королевства.
Комментируя это заявление, председатель ультраправой датской партии Новые правые Пернилле Вермунд подчеркнула, что оппозиционеры хотят дать понять правительству, что оно одиноко во мнении о том, что жители страны должны ограничить свои свободы «ради некоторых религиозных догм».
О том, что власти Дании решили принять ряд мер с целью предотвратить повторные акции осквернения Корана, стало известно 31 июля.
Это произошло после того, как протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене сожгли Коран. Министерство иностранных дел страны осудило произошедшее, подчеркнув, что поддерживает право граждан на протест, однако он должен быть мирным.