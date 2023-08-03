Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 3 августа 2023Мир

Оппозиция в Дании выступила против запрета на сожжение Корана во время акций

Семь оппозиционных партий Дании выступили против запрета на сожжение Корана

Фото: Ole Jensen / Getty Images

Семь оппозиционных партий Дании выразили протест против инициативы правительства, предусматривающей введение запрета в отношении акций с сожжением Корана. Об этом со ссылкой на датское информационное агентство DR сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у оппозиционеров вызвало возмущение объявление о том, что правительство страны рассмотрит вопрос о введении ограничений на проведение акций, оскорбляющих религию, культуру или другие страны, а также ставящих под угрозу безопасность королевства.

Комментируя это заявление, председатель ультраправой датской партии Новые правые Пернилле Вермунд подчеркнула, что оппозиционеры хотят дать понять правительству, что оно одиноко во мнении о том, что жители страны должны ограничить свои свободы «ради некоторых религиозных догм».

О том, что власти Дании решили принять ряд мер с целью предотвратить повторные акции осквернения Корана, стало известно 31 июля.

Это произошло после того, как протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене сожгли Коран. Министерство иностранных дел страны осудило произошедшее, подчеркнув, что поддерживает право граждан на протест, однако он должен быть мирным.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

    Александр Васильев назвал главные признаки стильной женщины

    У российского пассажирского самолета случился разрыв элемента шасси

    Россиянам раскрыли стоимость операций с цифровыми рублями

    Популярный в России комик рассказал о приглашении к Дудю

    «Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом

    Форму облака в виде ядерного гриба объяснили

    Российского предпринимателя осудили на полтора года за дискредитацию армии

    ВСУ обстреляли приграничный российской регион

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости