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01:29, 31 июля 2023Мир

Дания решила предпринять меры для предотвращения акций сожжения Корана

France24: Дания ищет юридические решения для борьбы с акциями сожжения Корана

Фото: Wana News Agency / Reuters

Власти Дании намерены предпринять меры, чтобы предотвратить повторные акции осквернения Корана. Об этом сообщает телеканал France24 со ссылкой на заявление МИД страны.

При этом, как подчеркнул министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен, возможные решения не должны нарушать право граждан на свободу слова и выражение своего мнения. «Конечно, это должно быть сделано <...> таким образом, чтобы это не меняло того факта, что свобода слова в Дании имеет очень широкий охват», — отметил он.

Уточняется, что в связи с протестными акциями многие государства обвиняют Данию в том, что она «способствует оскорблению и очернению культур, религий и традиций других стран».

Ранее в Дании протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене сожгли Коран. Министерство иностранных дел страны осудило произошедшее, подчеркнув, что поддерживает право граждан на протест, однако он должен быть мирным.

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    Марина Совина
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