В отношении бросившего гранату в машину около «Москва-Сити» возбудили дело

В Москве возбудили дело против бросившего гранату в машину около «Москва-Сити»

В Москве следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 34-летнего мужчины, который накануне бросил страйкбольную гранату в машину около делового центра «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщил сотрудник пресс-центра МВД России Игорь Комаров.

Силовики изъяли у подозреваемого пневматический пистолет. Его задержали по горячим следам практически сразу же после инцидента.

Вечером в четверг, 3 августа, подозреваемый попытался украсть дорогую иномарку и начал угрожать ее владельцу пистолетом. Водитель, испугавшись за свою жизнь, вышел из машины и вызвал полицию. В этот момент злоумышленник начал запускать двигатель, но ничего не получилось. Тогда он вышел из машины, бросил гранату в салон и скрылся.

Сначала сообщалось, что молодой человек в синей одежде и с длинными волосами поссорился с владельцем машины и бросил в ее салон гранату. Очевидцы сняли на видео этот инцидент.