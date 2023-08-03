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21:31, 3 августа 2023Силовые структуры

Момент броска гранаты в машину около «Москва-Сити» сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент броска гранаты в машину около «Москва-Сити»

Очевидцы сняли на видео момент броска гранаты в машину около делового центра «Москва-Сити» неизвестным мужчиной. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как злоумышленник вытаскивает снаряд и кидает его внутрь автомобиля, а затем пытается скрыться.

Неизвестный бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити» вечером 3 августа. По словам очевидцев, молодой человек в синей одежде и с длинными волосами поссорился с владельцем одного из припаркованных поблизости автомобилей и бросил в его машину учебную гранату.

Мужчина с места происшествия скрылся. При себе у него был замечен пистолет. На данный момент полиция разыскивает злоумышленника.

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    Марина Совина
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