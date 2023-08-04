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12:15, 4 августа 2023Путешествия

Россиянам рассказали о возможности поехать в Европу без визы

В РСТ напомнили россиянам о возможности поехать в Европу без визы

Фото: Jacek Dylag / Unsplash

Желающие отправиться в Европу россияне могут поехать на отдых без визы в Черногорию. Об этой возможности в беседе с URA.RU отечественным туристам рассказал глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

При этом эксперт подчеркнул, что добраться до этой европейской страны российские граждане смогут только «перекладными путями», поскольку прямых рейсов из РФ туда нет.

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Специалист напомнил что есть ряд государств, которые категорически приостановили выдачу туристических виз заявителям из России. Речь, в частности, идет о Польше, Финляндии, Норвегии, Словакии и Эстонии.

«Есть те, что вполне комфортно выдают, надо только немножечко подольше подождать, чем обычно, — пояснил Мохов. — Например, в Болгарию вполне можно сделать, в Испанию, Грецию. Каким-то способом все равно попасть в Европу сейчас можно».

По словам представителя РСТ, чтобы попасть в Европу, россиянам теперь могут потребоваться сутки. «Проблема здесь не только в визе, но и в отсутствии прямых перелетов, — добавил он. — (…) Ну, и, соответственно, все это очень сильно удорожает любую поездку и удлиняет период переезда».

Ранее в августе стало известно, что поток российских туристов в Европу упал на 90 процентов по сравнению с показателями до пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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    Фариза Бацазова
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