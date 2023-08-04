В Воздушных силах Украины назвали срок подготовки летчиков на F-16

Спикер ВС Украины Игнат заявил, что подготовка летчиков на F-16 займет полгода

Полгода потребуется украинским летчикам, чтобы полностью освоить истребитель F-16, заявил спикер Воздушных сил (ВС) страны Юрий Игнат. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Говорили мы не раз, что до полугода нужно пилотам для овладения F-16. Чтобы не только научиться летать на нем, но и применять его вооружение, а там десятки номенклатур», — сказал Игнат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских пилотов начнут готовить к управлению F-16 уже в августе. Зеленский назвал задание сложным, поскольку поставки и применение F-16 должны начаться «как можно скорее».