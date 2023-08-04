Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 4 августа 2023Мир

В Швеции уроженка Ирана сожгла Коран

Anadolu: 47-летняя уроженка Ирана сожгла Коран в Стокгольме

Фото: Wana News Agency / Reuters

Очередная акции с сожжением Корана состоялась в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами получила разрешение полиции. Она сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен под охраной сотрудников правоохранительных органов. По данным агентства, женщина заявила, что необходимо уничтожить все религии.

В конце июня полиция Швеции также разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

В конце июля акцию с сожжением Корана у здания парламента в Стокгольме провели мигранты из Ирака.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель осудил акции с сожжением Корана. По его словам, такие действия оскорбили многих мусульман в Европе. Боррель отметил, что осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и расценивается как явная провокация.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Россию не устроили «скупые» детали расследования взрывов на «Северных потоках»

    Захарова порассуждала о политике колониальных держав

    Пенсионерка не захотела жить в выигранном в лотерее элитном доме

    Мужчина похитил женщину и запер ее в бетонной камере

    Диетолог разрешил есть картофель и попкорн

    В Петербурге беременная двойней женщина попала в больницу после избиения

    В Швеции уроженка Ирана сожгла Коран

    Российские силовики выявили военкомов ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР

    В России захотели обязать сети указывать цену товара за килограмм и литр

    Дина Саева снялась в оголяющих тело нарядах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости