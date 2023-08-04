В Швеции уроженка Ирана сожгла Коран

Anadolu: 47-летняя уроженка Ирана сожгла Коран в Стокгольме

Очередная акции с сожжением Корана состоялась в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами получила разрешение полиции. Она сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен под охраной сотрудников правоохранительных органов. По данным агентства, женщина заявила, что необходимо уничтожить все религии.

В конце июня полиция Швеции также разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

В конце июля акцию с сожжением Корана у здания парламента в Стокгольме провели мигранты из Ирака.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель осудил акции с сожжением Корана. По его словам, такие действия оскорбили многих мусульман в Европе. Боррель отметил, что осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и расценивается как явная провокация.