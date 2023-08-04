Определена природа яркой вспышки в галактике Маркарян 1018

В ядре галактики Маркарян 1018 активизировалась сверхмассивная черная дыра

Международная группа астрономов провела наблюдения галактики с активным ядром Маркарян 1018. Они обнаружили яркую вспышечную активность, природа которой, вероятно, связана с поглощением межзвездного вещества сверхмассивной черной дырой, располагающейся в ядре галактики. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Активное ядро галактики (АЯГ) представляет собой компактную область в центре галактики, которая выглядит более яркой, чем остальная часть галактики. АЯГ подпитывается сверхмассивной черной дырой, которая поглощает пыль и газ либо излучает свет благодаря интенсивному звездообразованию.

На основе характеристик эмиссионных линий в спектре определяют две категории активных ядер. АЯГ типа 1 демонстрируют широкие и узкие эмиссионные линии, в то время как АЯГ типа 2 имеют только узкие эмиссионные линии. При этом некоторые активные ядра способны переходить из одного типа в другой, и их относят к АЯГ с изменяющимся типом.

Markarian 1018 находится на расстоянии 587 миллионов световых лет. Она является галактикой, возникшей после слияния двух других галактик, имеет неправильную форму и приливной хвост. Ее АЯГ принадлежит к группе чрезвычайно редких ядер со множественными переходами. В 2020 году астрономы заметили сильную вспышку активности с подъемом менее чем в течение 100 дней и спадом в течение более чем 200 дней.

Снижение яркости АЯГ было линейным, что указывало на то, что причина не в приливном разрушении звезды, проходящей слишком близко к сверхмассивной черной дыре, поскольку в этом случае уменьшение происходило бы по степенному закону. В целом результаты показывают, что вспышка, скорее всего, была вызвана резким увеличением скорости поглощения вещества черной дырой.