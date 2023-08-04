В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 4 августа, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты пяти воздушных судов, один — отменили. Во Внуково перенесли три рейса, четыре — отменили. В Шереметьево тем временем перенесли пять авиарейсов, два — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в августе неисправность двигателя сорвала рейс пассажирского самолета из России в Турцию. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном российской авиакомпании Red Wings, летевшим из Перми в Стамбул.

