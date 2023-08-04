Названы продукты для укрепления нервной системы

Нейрохирург Илья Алмазов назвал зелень продуктом для укрепления нервной системы

Зелень является незаменимым для укрепления нервной системы продуктом. Об этом рассказал «Ленте.ру» нейрохирург Илья Алмазов.

По его словам, для нервной системы полезнее всего витамины группы В, витамин К, лютеин, магний, калий, Омега-3 жирные кислоты и фолат. В листовой зелени содержатся многие из них: фолиевая кислота, витамин С и магний. Фолиевая кислота является водорастворимым витамином и одним из витаминов группы В, необходимых для правильного развития нервной трубки. Ее необходимо принимать всем беременным женщинам.

Магний помогает успокоить нервную систему и эффективен при лечении мигрени и тревожных расстройств

Тыквенные семечки, продолжает нейрохирург, — содержат полезные жиры, магний, цинк и витамин Е. Они богаты незаменимыми жирными кислотами, необходимыми для правильного функционирования нервной системы. Тыквенные семечки также содержат магний, который помогает от тревоги и депрессии. Кроме того, они богаты цинком, важным минералом для развития и функционирования нейронов, и витамином Е, мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений. Дефицит цинка связан с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Тыквенные семечки также содержат триптофан — аминокислоту, которая превращается в серотонин в мозге. Серотонин — это нейротрансмиттер, улучшающий настроение и сон

Илья Алмазов нейрохирург

Полезные для нервной системы антиоксиданты (антоцианы, флавоноиды) содержатся в чернике, добавил нейрохирург. Антоцианы, по его словам, защищают клетки от повреждений, а флавоноиды уменьшают воспаление. Также черника — источник витамина С, магния и калия.

Черника помогает улучшить когнитивные функции и память, снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера и Паркинсона

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что для нервной системы полезен и авокадо, так как он богат мононенасыщенными жирами, защищающими нервные клетки. Фрукт также содержит витамины Е и В6, важные для здоровой работы нервов. Кроме того, авокадо — источник калия, который необходим для правильной нервной передачи.

«Гранаты — богатый источник антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений. Кроме того, в гранатах есть соединения, способствующие росту и регенерации нервов», — заключил нейрохирург.

Ранее Илья Алмазов предупредил об опасности нервного тика в некоторых случаях. По его словам, нервный тик может стать причиной членовредительства.