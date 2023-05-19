Россиян предупредил об опасности нервного тика в некоторых случаях
Некоторые виды нервного тика проходят сами по себе, но другие могут стать причиной членовредительства, предупредил нейрохирург Илья Алмазов. Об опасности нервных тиков в ряде случаев он рассказал «Ленте.ру».
Нервный тик распространен в детстве и обычно впервые появляется в возрасте около пяти лет, в редких случаях наблюдается у взрослых, говорит Алмазов. Тик возникает при определенных эмоциональных состояниях: стрессе, беспокойстве, усталости, волнении. Некоторые его виды влияют на движение тела — моторные тики, а другие сопровождаются звуком — голосовые нервные тики.
Большинство видов нервного тика не являются серьезным нарушением в деятельности организма и обычно проходят с течением времени. Однако в редких случаях они могут серьезно ухудшать состояние здоровья человека (особенно эмоционального) и снижать качество жизни
По его словам, опасность нервный тик несет лишь в исключительных случаях: если он мешает трудовой деятельности, требующей концентрации внимания или движений, к примеру, на производстве или при работе за рулем.
Нейрохирург отметил, что в редких случаях нервный тик выступает симптомом серьезного заболевания, например синдром Туретта или обсессивно-компульсивного расстройства. Некоторые виды тика могут сохраняться годами и приводить к инвалидности, пояснил Алмазов.
Он подчеркнул, что в любом случае симптомы нервного тика не следует игнорировать, необходима консультация врача. Особенно, если расстройство повторяется часто и приводит к эмоциональным или социальным проблемам при контакте с окружением, вызывает физическую боль или дискомфорт, сопровождается гневом, депрессией или членовредительством, подвел итог нейрохирург.
Ранее Илья Алмазов перечислил опасные для людей пожилого возраста упражнения. Он предупредил, что подтягивания за шеей, жимы и некоторые другие виды нагрузки могут навредить здоровью.