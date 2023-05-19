Россиян предупредил об опасности нервного тика в некоторых случаях

Нейрохирург Алмазов предупредил, что нервный тик может стать причиной членовредительства

Некоторые виды нервного тика проходят сами по себе, но другие могут стать причиной членовредительства, предупредил нейрохирург Илья Алмазов. Об опасности нервных тиков в ряде случаев он рассказал «Ленте.ру».

Нервный тик распространен в детстве и обычно впервые появляется в возрасте около пяти лет, в редких случаях наблюдается у взрослых, говорит Алмазов. Тик возникает при определенных эмоциональных состояниях: стрессе, беспокойстве, усталости, волнении. Некоторые его виды влияют на движение тела — моторные тики, а другие сопровождаются звуком — голосовые нервные тики.

Большинство видов нервного тика не являются серьезным нарушением в деятельности организма и обычно проходят с течением времени. Однако в редких случаях они могут серьезно ухудшать состояние здоровья человека (особенно эмоционального) и снижать качество жизни

Илья Алмазов нейрохирург

По его словам, опасность нервный тик несет лишь в исключительных случаях: если он мешает трудовой деятельности, требующей концентрации внимания или движений, к примеру, на производстве или при работе за рулем.

Нейрохирург отметил, что в редких случаях нервный тик выступает симптомом серьезного заболевания, например синдром Туретта или обсессивно-компульсивного расстройства. Некоторые виды тика могут сохраняться годами и приводить к инвалидности, пояснил Алмазов.

Он подчеркнул, что в любом случае симптомы нервного тика не следует игнорировать, необходима консультация врача. Особенно, если расстройство повторяется часто и приводит к эмоциональным или социальным проблемам при контакте с окружением, вызывает физическую боль или дискомфорт, сопровождается гневом, депрессией или членовредительством, подвел итог нейрохирург.

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