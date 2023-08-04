Крупнейшая экономика Европы оживилась

Destatis: спрос на производственные заказы в ФРГ вырос на 7 % по итогам июня

По итогам июня 2023 года спрос на заказы в промышленном секторе крупнейшей экономики Европы — Германии — вырос сразу на семь процентов. Прирост оказался наибольшим за последние три года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В то же время динамика оказалась бы противоположной без учета крупных промышленных заказов. В противном случае спад составил бы 2,6 процента. Кроме того, резкий прирост в июне был во многом обусловлен низкой базой марта 2023 года, когда спад спроса на заказы в промышленном секторе немецкой экономики составлял 10,9 процента. В ведомстве отметили, что промышленникам на фоне июньского роста удалось компенсировать весенний спад.

Однако, несмотря на прирост, суммарные объемы производственных заказов в ФРГ увеличились лишь на 0,2 процента, что в целом соответствует общим показателям экономики во втором квартале, когда она находилась в стагнации после зимнего спада. Небольшому июньскому росту способствовал в том числе крупный заказ в аэрокосмической отрасли, но не стали уточнять, о какой именно сделке шла речь.

Говорить о полноценном восстановлении темпов роста немецкой промышленности пока преждевременно, считают эксперты. Уровень деловой активности в обрабатывающих секторах продолжает оставлять желать лучшего и страдает от низкого спроса со стороны второй экономики мира — Китая. Согласно прогнозам аналитиков, суммарный объем производства в ФРГ по итогам июня, скорее всего, снизится по сравнению с результатами первого квартала.

Ранее крупнейшей экономике ЕС предрекли проблемы из-за обмеления одной из крупнейших рек Западной Европы — Рейна. Резкое снижение уровня воды может привести к максимальному с 1990 года сокращению объемов грузоперевозок в Германии. При этом негативная тенденция продолжается с прошлого года, когда по водным путям было перевезено всего 182 миллиона тонн грузов, что на 6,4 процента меньше, чем в 2021-м.