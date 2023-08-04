Бюро Захи Хадид построит новый небоскреб в Китае

Архитектурное бюро Захи Хадид построит в городе Сиань небоскреб в 210 метров

Архитектурное бюро покойной Захи Хадид взялось за строительство нового небоскреба в китайском городе Сиань. Здание достигнет в высоту 210 метров, сообщает Designboom.

Город считается технологическим центром, в который стремятся местные и международные компании. Бюро Хадид возведет небоскреб изогнутой формы с каскадом из внутренних террас. На 127,2 тысячи квадратных метров расположатся офисы, торговые точки и другие объекты.

Небоскреб должен стать центром делового района, где уже находятся другие высотные здания. Объект будет соответствовать экологическим стандартам. Для фасада выбрали покрытие, которое снижает потребление энергии. Внутри будет налажена естественная вентиляция и сбор дождевой воды.

В 2022 году британская архитектурная студия Haptic и инжиниринговая компания Ramboll создали концепцию деревянного небоскреба, который подойдет для любого города мира. Конструкцию башни можно будет менять, перемещая модули в нужное место.