Москвичам пообещали продолжение жары

Глава Гидрометцентра Вильфанд: жара до 33 градусов будет в Москве до вторника

Температура до плюс 34 градусов Цельсия продержится в Москве и Подмосковье до вторника, 8 августа, сообщил «Интерфаксу» руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В настоящее время в Москве установились «самые жаркие дни», заявил синоптик. Эксперт пообещал, что их период будет самым продолжительным для лета 2023 года, при этом температурный фон будет постепенно повышаться. Осадков в московском регионе не ожидается до понедельника 7 августа. Жаркая погода без дождей связана с высоким атмосферным давлением, когда становится меньше облаков, а также поступлением воздушных масс с юга и юго-востока.

Если 3 августа температура была на четыре градуса выше нормы, то воскресенье, 6 августа, и понедельник, 7 августа, окажутся самыми жаркими днями этого лета. В эти дни столбики термометров поднимутся до отметки плюс 31-33 градусов, в области — до плюс 34. В субботу 5 августа в Москве ожидается плюс 30-32 градуса, в области — до плюс 34 градусов.

Во вторник, 8 августа, также будет жарко — от плюс 29 до плюс 34 градусов, однако местами ожидаются кратковременные дожди. В среду 9 августа будет дождь, температура составит около плюс 25 градусов.

Во второй половине недели кратковременные дожди ожидаются ежедневно. Днем в четверг 10 августа температура составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. С пятницы 11 августа по воскресенье 13 августа ночью будет плюс 10-15 градусов, днем температура опустится до плюс 18-23 градусов — ниже нормы на один градус.

Ранее в Москве из-за повышенной температуры ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. Как объяснил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин, «оранжевый» уровень присваивают погоде с температурой в 25-30 градусов, этот показатель означает, что погода опасна.