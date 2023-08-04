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13:41, 4 августа 2023Среда обитания

Россиянам объяснили значение уровней погодной опасности

Синоптик Ганьшин: жаре соответствует «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Среди уровней погодной опасности принято выделять зеленый, желтый, оранжевый и красный. Их значение в разговоре с «Известиями» россиянам объяснил руководитель «Яндекс Погоды», кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин.

«Метеорологи обычно выделяют четыре цвета: зеленый — если погода безопасна; желтый — потенциально опасна; оранжевый — опасна; красный — критический уровень, когда погода может причинить ощутимый вред и нанести урон здоровью людей», — отметил синоптик.

По словам эксперта, из-за жары обычно вводят «оранжевый» или «красный» уровень опасности. Первому соответствует температура воздуха в 25-30 градусов Цельсия. Такой же уровень присваивают погоде, если аномальная жара сохраняется в течение пяти дней со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов.

Ранее в Северо-Кавказском гидрометцентре предупредили, что юг России в выходные накроет аномальная жара до 43 градусов. Синоптики также предупредили о жаре в Москве с 4 по 6 августа — в столице ожидается до 34 градусов.

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    Нина Ташевская
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