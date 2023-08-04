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10:02, 4 августа 2023Россия

Россиян предупредили о жаре до 43 градусов

Гидрометцентр спрогнозировал до 43 градусов в Калмыкии и в других регионах юга

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Юг России в выходные накроет аномальная жара до 43 градусов. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского гидрометцентра.

Там предупредили, что столбики термометров поднимутся до 43 градусов в Калмыкии, до 42 — в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, до 39 — в Краснодарском крае. Синоптики также предупредили о жаре в Москве с 4 по 6 августа — в столице ожидается до 34 градусов.

«В Алтайском крае аномально жаркая погода с максимальной температурой 30 градусов и выше; в отдельных районах сильный дождь, гроза. В центральных и южных районах Красноярского края, в Тыве, в Хакасии сильный дождь, гроза, град», — сообщили синоптики.

Ранее аномальная жара до 39 градусов накрыла семь регионов России — самая высокая температура была в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине.

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    Анастасия Шейкина
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