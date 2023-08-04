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18:17, 4 августа 2023Россия

В Госдуме захотели сажать россиян в тюрьму за неявку по повестке при мобилизации

Картаполов: за неявку по повестке при мобилизации будет грозить до пяти лет

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Неявка по повестке будет считаться уклонением от мобилизации, за которое будет предусмотрено наказание, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

Такое же наказание будет грозить за самовольное оставление воинской части, отметил Картаполов. При этом он опроверг подготовку новой мобилизации, заявив, что ей «и не пахнет».

В пятницу, 4 августа, глава оборонного комитета сообщил, что законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут в нижнюю палату осенью. Он уточнил, что в осеннюю сессию документ может быть принят в трех чтениях.

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    Алан Босиков
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