FT: США и Китай создадут две рабочие группы по азиатско-тихоокеанским вопросам

США и Китай создадут линии для решения спорных вопросов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что Вашингтон и Пекин создадут две рабочие группы, которые сосредоточатся на региональных проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона и морских проблемах. Также возможно создание третьей группы, которая сосредоточится на более широких областях.

По данным одного из источников, обе стороны рассматривают возможность проведения серии встреч для решения сложных вопросов с четкими целями. Тем не менее США не воссоздают формальные «диалоги», существовавшие при прежних администрациях, которые были слишком сосредоточены на процессе, а не на результатах, отметил источник издания.

«Это очень важный способ укрепления национальной безопасности посредством четкого дипломатического сообщения о намерениях потенциальному противнику, как для сдерживания, так и для гарантий», — сказал Курт Тонг, управляющий партнер консалтинговой компании The Asia Group.

Ранее США пригласили недавно назначенного министра иностранных дел Китая Ван И в гости. Отмечается, что это произошло спустя неделю после того, как Китай сместил с этого поста Цинь Гана.