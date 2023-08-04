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09:01, 4 августа 2023Среда обитания

В российском городе продадут квартиру с сексуальным креслом

В Новосибирске продадут элитную квартиру за 63,7 млн рублей с необычным креслом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске выставили на продажу элитную квартиру с необычным элементом интерьера. В одной из комнат стоит сексуальное кресло, передает infopro54.

Предмет мебели, располагающийся в гостиной, выполнен в виде женского силуэта. Благодаря яркой обивке в красно-желтую узкую полоску кресло выделяется среди других предметов мебели. Отмечается, что оформлением интерьера занимался дизайнер.

Мебель интересной формы обнаружили в квартире на 10-м этаже жилого здания «Паркхаус». Владелец рассчитывает получить с продажи недвижимости 63,7 миллиона рублей. Площадь объекта составляет 326,5 квадратных метра. Внутри него пять комнат и три санузла, сауна с джакузи, прачечная, а также гардеробная. Из панорамных окон смежной с гостиной кухни открывается вид на Новосибирский театр оперы и балета.

В квартире множество удобств: премиальная бытовая техника, бильярдный стол и встроенная система центрального пылесоса. По словам риелтора агентства «Василевский-Недвижимость» Анны Севостьяновой, многие местные жители приходят посмотреть на дорогое жилье из любопытства. «Для большинства из них это просто развлечение: хотят побывать в этой квартире как в музее. Но клиентов с серьезными планами на подобную недвижимость традиционно не так много. Объектом заинтересовались всего два состоятельных покупателя», — рассказала она.

Ранее в Екатеринбурге предложили арендовать квартиру для БДСМ-практик. Внутри объекта есть кровать с закрепленной над ней плеткой, крест с наручниками и набор из плетей и кляпов.

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    Александра Качан
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