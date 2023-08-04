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15:56, 4 августа 2023Силовые структуры

Суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге московского военкомата

В Москве женщину отправили под домашний арест за поджог военкомата

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, поджегшую столичный военкомат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным ведомства, россиянка будет находиться под арестом до 30 сентября. 1 августа она совершила поджог военного комиссариата в Кузьминском районе. В отношении подозреваемой возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что мошенники обманом похитили 100 тысяч рублей у 53-летней матери бойца, участвующего в специальной военной операции (СВО), а затем заставили поджечь военкомат Бутырского района Москвы.

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    Екатерина Власова
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