Звезда «Милых обманщиц» снялась обнаженной для рекламы

Звезда «Милых обманщиц» Шей Митчелл снялась обнаженной для рекламы напитка

Канадская актриса и модель Шей Митчелл снялась обнаженной для рекламы бренда напитков Onda Tequila Seltzer. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 36-летняя звезда, известная ролью Эмили Филдс в сериале «Милые обманщицы», позировала в полный рост без одежды и обуви на фоне пальм. Знаменитость распустила длинные волосы и повернулась к камере спиной, а ее ягодицы оказались прикрыты персиком, который держал в руках впереди стоящий манекенщик.

Подписчики оценили снимок модели в комментариях. «Горячая», «Превосходное фото», «Блестяще», «Из тебя получилась потрясающая Ева», «Прекрасная женщина», — восхитились пользователи сети.

В июле кубино-американская певица Камила Кабельо показала откровенные кадры с отдыха в Пуэрто-Рико. На размещенных снимках 26-летняя звезда, исполнившая главную роль в фильме «Золушка» 2021 года, предстала топлес в бассейне.