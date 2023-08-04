В Госдуме объяснили идею обязать сети указывать цену товара за килограмм и литр

Депутат Спиридонов поддержал идею обязать сети указывать цену товара за литр

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов прокомментировал предложенную в парламенте идею обязать торговые сети указывать также цену товара за килограмм и литр. В беседе с «Лентой.ру» депутат пояснил, что подобная инициатива поможет покупателям не быть обманутыми в магазинах.

«Суть предложенной инициативы в том, чтобы указывать цену за единицу измерения товаров. То есть будет называться конкретно стоимость товара за килограмм или за литр, ведь очень часто продукты расфасованы по 900 граммов, или же на ценниках в указывают стоимость за 100 граммов продукта. Покупателю кажется, что товар стоит дешевле, чем это есть на самом деле, но только на кассе или уже дома выясняется, что цена за данный продукт гораздо выше», — объяснил Спиридонов.

Чтобы не дать себя обмануть, приходится каждый раз изучать упаковку, производить расчет, что очень неудобно Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что идея требует изучения и возможной доработки.

«Однако законопроект ещё требует анализа и обсуждения и с производителями, и с продавцами, и с экспертным сообществом. Тут важно, чтобы не получилось так, что принятый закон не будет работать», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что Госдума в октябре рассмотрит законопроект, в соответствии с которым российские торговые сети будут обязаны указывать цену товара за килограмм и литр. Автором проекта выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.