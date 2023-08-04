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15:24, 4 августа 2023Из жизни

Cтеснявшаяся своего тела женщина похудела вдвое и стала уверенной в себе

В Великобритании женщина отказалась от еды навынос и сбросила 47 килограммов

Фото: BEAUTY STUDIO / Shutterstock / Fotodom

44-летняя жительница британского города Конглтон, графство Чешир, похудела вдвое за год и обрела уверенность в себе. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женевьев Смит вспоминает, что в прошлом стеснялась своего тела. В апреле 2022 года она вместе с семьей отправилась в отпуск на испанский курорт. Все четыре дня пребывания на отдыхе женщина, весящая на тот момент 107 килограммов, скрывала свой лишний вес и не могла расслабиться. Отправной точкой для похудения стал инцидент в самолете, когда Смит возвращалась домой. Из-за больших объемов тела ей чуть не понадобился удлинитель ремня безопасности. Тогда Смит решила, что ей необходимо сбросить лишний вес. «В конце концов, я начала беспокоиться о своем здоровье и осознавать, что если я буду продолжать в том же духе, то не увижу, как растут мои дети», — рассказывает она.

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Женщина отказалась от еды навынос, полуфабрикатов и вредных перекусов, а также начала придерживаться разработанной в Кембридже диеты 1:1. Согласно новому режиму питания, Смит чередовала дни, когда могла есть все, что пожелает, с днями воздержания от калорийной и вредной пищи. Всего за год благодаря правильному питанию и диете женщине удалось сбросить 47 килограммов. «Сейчас в моем рационе много белка. Я чувствую себя другим человеком, это удивительно», — утверждает она.

Весной 2023 года Смит снова отправилась в отпуск в Испанию. По словам женщины, в этот раз на отдыхе она чувствовала себя совершенно по-другому. «Я чувствовала себя по-настоящему счастливой. У меня было много энергии, и мне нравилась одежда, которую я надевала. Я не пыталась скрыть свое тело, и от этого чувствовала себя прекрасно», — отмечает она.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле избыточный вес крайне редко появляется по этой причине.

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