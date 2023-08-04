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10:54, 4 августа 2023Среда обитания

Китайцы построят жилье в российском городе

Мэр Гришан: китайцы построят жилье в Магадане с привлечением своих строителей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Китайцы планируют построить жилье в Магадане с привлечением своих строителей. Об этом сообщил мэр российского города Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

Глава Магадана встретился с делегацией Генконсульства КНР во Владивостоке, в ходе которой китайская сторона заявила о заинтересованности в экономическом сотрудничестве со столицей Колымы. «Гости из Поднебесной планируют вести строительство в нашем городе, возможно жилых домов, в том числе с привлечением своих специалистов», — рассказал Гришан.

Мэр добавил, что во время встречи также обсуждались вопросы прямых поставок макулатурного вторичного картона из Магадана в Китай и создание нового всесезонного спортивно-туристического комплекса, к которому Китай выразил интерес. Гришан выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество в указанных направлениях.

В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах привлечь на российские стройки строителей из Северной Кореи. По его словам, такое решение продиктовано неэффективностью рабочих из России.

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    Александра Качан
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