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10:15, 4 августа 2023Силовые структуры

Колдунья выманила у москвички почти два миллиона рублей на магические услуги

В Подмосковье колдунья выманила у женщины 1,8 млн рублей на магические услуги

Фото: petr sidorov / Unsplash

В Подмосковье задержали 28-летнюю местную жительницу по подозрению в хищении 1,8 миллиона рублей у 28-летней москвички. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию обратилась потерпевшая. Она рассказала, что увидела в мессенджере объявление об оказании магических услуг и обратилась к его автору за помощью для решения проблем в личной жизни. После этого мошенница ввела девушку в заблуждение и убедила отправить на ее счет крупную сумму. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионер перевел мошеннику 8,5 миллиона рублей ради их сохранения.

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    Илона Палей
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