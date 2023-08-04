В ЛНР сообщили о переброске средств РЭБ в Харьков

Марочко: ВСУ перебрасывают средства радиоэлектронной борьбы в Харьков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Харьков средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) иностранного производства. Об этом РИА Новости заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал об этом со ссылкой на собственные источники. Один из комплексов — это американская система радиоразведки AN/TSQ-114A Trailblazer.

Комплекс состоит из трех автоматических дистанционно управляемых пеленгаторов и двух станций радиоперехвата и управления синхронным пеленгованием. Комплекс позволяет отслеживать до шести целей в минуту.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили в Херсонской области пособников ВСУ. Они передавали противнику данные о Российской армии.