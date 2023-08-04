Белоруссия не нашла в ноте Польши доказательств нарушения границы

МИД Белоруссии: в ноте Польши нет неопровержимых доказательств нарушения границы

В Министерстве иностранных дел (МИД) Белоруссии не нашли неопровержимых доказательств нарушения границы вертолетами, передает РИА Новости.

В Министерстве подтвердили получение ноты от посольства Польши в Белоруссии, но отметили, что польская сторона не предоставила данные объективного контроля.

Пресс-служба МИД также сообщила, что Варшава была в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах в приграничной зоне, что подтверждает отсутствие у Минска намерений нарушать воздушное пространство соседней страны.

Ведомство призвало польскую сторону не нагнетать ситуацию и возобновить диалог между военными ведомствами двух стран, по линии которых как раз «устраняются подобные разногласия».

1 августа в МИД Польши заявили, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, назвав случившееся «намеренной провокацией». Минобороны Белоруссии отвергло обвинения, а МИД Белоруссии призвал польские власти не нагнетать ситуацию.