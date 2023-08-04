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16:06, 4 августа 2023Бывший СССР

МИД Белоруссии отреагировал на новые санкции Евросоюза

МИД Белоруссии заявил о праве на ответные меры после новых санкций Евросоюза

Фото: Farah Almazouni / Unsplash

Минск оставляет за собой право принять ответные меры после введения Европейским союзом (ЕС) новых санкций против республики, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассматриваем данный шаг как продолжение недружественной политики ЕС в отношении нашей страны, очередную попытку неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — говорится в заявлении.

По словам дипломатов, такая политика Евросоюза разрушает пути к установлению приемлемых отношений между Брюсселем и Минском. Последний оставляет за собой право на ответные меры, сообщили в МИД республики.

Ранее Совет Евросоюза расширил санкции против Белоруссии и запретил ввозить в страну ряд товаров и технологий военной сферы. Ограничения коснутся экспорта в Белоруссию товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому развитию.

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    Алевтина Запольская
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