Украина получила миллиарды долларов от Запада в 2023 году

Премьер Украины Шмыгаль: Киев уже получил 28 миллиардов долларов от Запада

Украина получила от Запада 28 миллиардов долларов с начала 2023 года. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

«В этом году мы привлекли 28 миллиардов долларов финансовой поддержки от западных партнеров», — сказал он. Премьер Украины уточнил, что из них более 11 миллиардов долларов направили государства Европейского союза (ЕС), а свыше восьми миллиардов долларов — США.

Ранее Шмыгаль рассказал, что республика тратит на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно два триллиона гривен (около 55 миллионов долларов) в год. По его словам, это больше, чем доходная часть бюджета до конфликта. Премьер отметил, что в данный момент Украина держится за счет финансовой помощи Запада и кредитов.