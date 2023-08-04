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16:56, 4 августа 2023Бывший СССР

Украина получила миллиарды долларов от Запада в 2023 году

Премьер Украины Шмыгаль: Киев уже получил 28 миллиардов долларов от Запада

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украина получила от Запада 28 миллиардов долларов с начала 2023 года. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

«В этом году мы привлекли 28 миллиардов долларов финансовой поддержки от западных партнеров», — сказал он. Премьер Украины уточнил, что из них более 11 миллиардов долларов направили государства Европейского союза (ЕС), а свыше восьми миллиардов долларов — США.

Ранее Шмыгаль рассказал, что республика тратит на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно два триллиона гривен (около 55 миллионов долларов) в год. По его словам, это больше, чем доходная часть бюджета до конфликта. Премьер отметил, что в данный момент Украина держится за счет финансовой помощи Запада и кредитов.

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    Кристина Есикова
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