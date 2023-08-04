В Литве сотни россиян и белорусов решили оспорить статус угрожающих безопасности

МВД Литвы: сотни россиян и белорусов оспаривают статус угрожающих безопасности

Сотни россиян и белорусов, которые проживают в Литве по постоянным или временным документам, решили оспорить статус угрожающих безопасности лиц. Об этом сообщила директор департамента миграции Министерства внутренних дел (МВД) республики Эвелина Гудзинскайте, передает ТАСС.

«Большинство из тех, чье пребывание в Литве признано несущим угрозу нашей национальной безопасности, покинули Литву или были принудительно высланы из страны», сказала она, добавив, что в суд обратились несколько сотен жителей.

4 августа в республике признали угрозой нацбезопасности 254 россиянина и 910 белорусов. В ноябре 2022 года для граждан России и Белоруссии ввели анкету, где необходимо указать определенные данные и свое отношение к специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что около 6000 российских граждан, проживающих в Латвии, получат письмо с просьбой покинуть государство, но в МВД пообещали не устраивать на них охоту и не депортировать.