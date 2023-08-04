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16:14, 4 августа 2023Среда обитания

В России начнут менять управляющие компании по-новому

В России подписали закон, запрещающий менять УК чаще, чем раз в год

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будут по-новому выбирать управляющие компании (УК) — их нельзя будет менять чаще, чем раз в год. Об этом сообщает РИА Новости.

До принятия закона конкурирующие между собой УК после голосования собственников могли организовать новое голосование с более поздней датой. В пояснительной записке было указано, что подобное положение приводило к увеличению числа платежных документов и фальсификации протоколов.

К тому же некоторые дома, в которые одна УК вложила средства и наладила все процессы, становились «завидным местом» для конкурентов — подобные объекты фактически захватывали недобросовестные компании.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон, который ужесточает требования к собранию собственников многоквартирных домов. В случае принятия закона их разрешат проводить только одному из собственников или представителю управляющей компании.

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    Нина Ташевская
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