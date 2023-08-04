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00:39, 4 августа 2023Мир

В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ машины с гражданскими

ООН: видео с расстрелом ВСУ машины с гражданскими было сильно отредактировано

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что видео, на котором украинские военные открыли огонь по машине с гражданскими под Угледаром, было сильно отредактировано. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, запись не содержит достаточной информации, чтобы ее можно было прокомментировать.

Ранее сообщалось, что украинские военные расстреляли машину с гражданскими, которая заехала в «серую зону» под Угледаром. На опубликованных в сети кадрах видно, как отделение пехоты на бронированной машине открывает огонь по легковому автомобилю, который движется по проселочной дороге.

Также в июле стало известно, что украинский военный выстрелил в машину на блок-посту за отказ остановиться по требованию. Водитель автомобиля проигнорировал сигнал военнослужащих об остановке и наехал на ногу одного из бойцов, продолжив движение.

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    Марина Совина
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