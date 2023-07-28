Украинский военный выстрелил в машину из-за отказа остановиться

«Страна.ua»: украинский военный выстрелил в машину за отказ остановиться

Украинский военный выстрелил в машину на блок-посту за отказ остановиться по требованию. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что это произошло 27 июля в поселке Новониколаевка Запорожской области. Водитель автомобиля проигнорировал сигнал военнослужащих об остановке и наехал на ногу одного из бойцов, продолжив движение. «С целью остановки транспортного средства еще один солдат произвел из автомата Калашникова несколько выстрелов», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что была ранена находящаяся в машине женщина, ее госпитализировали. Водителем оказался военнослужащий, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам собеседника издания, в отношении стрелявшего солдата ведется следствие.

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли огонь по машине с гражданскими, которая заехала в «серую зону» под Угледаром. На опубликованных в сети кадрах видно, как отделение пехоты на бронированной машине открывает огонь по легковому автомобилю, который движется по проселочной дороге.