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02:37, 4 августа 2023Мир

В США назвали суд над Трампом попыткой избавиться от оппонента Байдена

В Конгрессе США назвали суд над Трампом попыткой избавиться от оппонента Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jim Bourg / Reuters

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что новые обвинения против бывшего президента страны Дональда Трампа представляют собой попытку избавиться от главного оппонента действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Министерство юстиции Байдена активно вмешивается в выборы, стремясь посадить за решетку его главного политического оппонента — президента Дональда Трампа», — подчеркнула конгрессвумен.

3 августа Трамп прибыл на суд в Вашингтон, где ему должны быть огласить новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Ранее бывший американский лидер заявил в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Экс-президент Соединенных Штатов назвал это честью, поскольку будет арестован за противоборство «мошенническим, украденным выборам».

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    Марина Совина
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