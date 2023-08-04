Дачникам рекомендовали выращивать помидоры с помощью пакетов

Для созревания помидоров надо замотать их кисти полиэтиленовым пакетом

Для того чтобы ускорить созревание помидоров, дачникам рекомендовали использовать полиэтиленовый пакет. Об этом методе сообщает издание Teleprogramma.pro.

В издании уточнили, что помидоры обычно созревают в августе. Этот процесс можно ускорить на несколько дней. Так, дачникам рекомендовали обмотать кисти и спеющие плоды полиэтиленовым пакетом. Через два дня можно будет заметить, что плоды стали более спелыми.

Ранее владельцев дачных участков призвали закапывать в землю кожуру от банана для подкормки растений. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных заявила, что данная подкормка служит универсальным средством, однако лучше всего на нее реагируют цитрусовые культуры, бегонии, розы, а также картофель, томаты, баклажаны, сладкий перец и огурцы.