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17:09, 4 августа 2023Экономика

В России поэкспериментируют с исламским банкингом

Президент Путин подписал закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 года эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости.

В эксперименте примут участие некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их работу будет Центробанк, он же начнет вести реестр компаний и осуществлять надзор над ними. Банк России будет устанавливать порядок информирования клиентов участника эксперимента о его деятельности. Также регулятор сможет определить перечень информации, подлежащей раскрытию в местах обслуживания клиентов, порядок и сроки ее раскрытия.

Минимальный размер собственных средств участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией, на срок проведения эксперимента должен составлять с 1 сентября 2023 года 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года — 15 миллионов рублей. При этом Центробанк сможет устанавливать дополнительные требования к деятельности участника эксперимента.

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ОПФ будут предоставлять займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения, финансировать их в качестве торгового посредника при заключении договоров лизинга или купли-продажи с рассрочкой, а также предоставлять поручительства и деньги компаниям через участие в уставных капиталах.

Для научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения эксперимента при правительстве России создадут экспертный совет. Участники эксперимента смогут совмещать деятельность по партнерскому финансированию с иными видами деятельности при условии соблюдения ряда требований. Им запрещено финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов; торговлей такими товарами; а также с игорным бизнесом.

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    Дмитрий Воронин
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