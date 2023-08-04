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10:54, 4 августа 2023Силовые структуры

Обвиняемые в пособничестве ВСУ признались в передаче координат противнику

ФСБ показала видео с признанием обвиняемых в пособничестве ВСУ

Обвиняемые в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) признались на видео в передаче противнику данных об армии России. Кадры публикует ТАСС.

На записи молодые люди рассказывают, что были задержаны за то, что следили за российскими военными и передавали свои наблюдения Украине. Располагая необходимыми сведениями, ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям и военным. Также были уничтожены жилые дома и железнодорожная станция.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. О задержании обвиняемых стало известно ранее 4 августа.

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    Илона Палей
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