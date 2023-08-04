Маловероятность перелома конфликта при поставке Украине F-16 объяснили
NBC News: поставка Украине истребителей F-16 не переломит конфликт
Маловероятно, что поставка Украине истребителей F-16 изменит ход военного конфликта. Об этом сказано в материале американского телеканала NBC News.
«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», — говорится в статье.
Даже если военные самолеты решат отправить, до начала их применения пройдут месяцы, объяснил телеканал.
Ранее в Воздушных силах Украины назвали срок подготовки летчиков на F-16. Пилотам потребуется до полугода для освоение техники, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат.