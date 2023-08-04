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13:00, 4 августа 2023Силовые структуры

Российский подросток признался полиции в поджоге на железной дороге и сдал друга

В СПб подросток сдался полиции за поджог на железной дороге и назвал сообщника

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Петербурге подросток сдался полиции, признавшись в поджоге на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ученик восьмого класса рассказал силовикам, что 25 июля вместе с приятелем пытался поджечь релейный шкаф на участке между станциями Университетская и Мартышкино. Они не смогли вскрыть оборудование, поэтому облили шкаф легковоспламеняющейся жидкостью и подпалили его. Оборудование не получило повреждений, но подросток мучался от угрызений совести и решил прийти в полицию с повинной.

Против него возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества и арестовали. Его сообщника пока отпустили.

Сейчас правоохранители устанавливают личность 17-летнего студента Мурманского морского рыбопромышленного колледжа, который предоставил подросткам координаты шкафа, который нужно спалить.

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    Любовь Ширижик
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