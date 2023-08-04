Российский посол высказался о новых обвинениях против Трампа

Посол Келин: Россия будет работать с тем президентом США, которого изберут

Москва намерена работать с будущим президентом США, которого изберут на выборах в 2024 году, если новый лидер будет вести государство в нужном направлении, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN International.

Ведущая попросила прокомментировать новые обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа и озвучить позицию РФ. «Мы намерены работать с президентом, который будет избран в США», — высказался дипломат. Келин уточнил, что Москва следит за тем, что происходит в США.

Ранее суд предъявил Трампу новые обвинения по четырем пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав».